Помогите составить решение в задаче,пожалуйста.

Гость: Гость:

За 2 дня продали 40 ящиков яблок одинаковой массы. За первый день продали 300кг яблок, а за второй 500кг.Сколько ящиков яблок продали за каждый день? 1)300+500=800(кг)-яблок продали за 2 дня 2)800:40=20(кг)-масса одного ящика 3)300:20=15(ящ.)-продали за первый день 4)40-15=25(ящ.)-продали за второй день Ответ:15 ящиков, 25 ящиков.