Как именовали слово медь русские племена

Химия
Как именовали слово медь русские племена
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Гость:
Слово медь русские племена именовали - "Смида"
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