Как избавится от поноса?

Биология
Как избавится от поноса?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ещь продукты которые крепят стул.Мучные изделия помогут
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