Как изменились границы России во время правления Екатерины 2

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Территория Российского государства существенно возросла за счёт присоединения плодородных южных земель — Крыма, Причерноморья, а также восточной части Речи Посполитой и др. Население возрасло с 23,2 млн (в 1763 г. ) до 37,4 млн (в 1796 г.) , Россия стала самой населённой европейской страной (на неё приходилось 20 % населения Европы) . Как писал Ключевский, «Армия со 162 тыс. человек усилена до 312 тыс. , флот, в 1757 г. состоявший из 21 линейного корабля и 6 фрегатов, в 1790 г. считал в своем составе 67 линейных кораблей и 40 фрегатов, сумма государственных доходов с 16 млн руб. поднялась до 69 млн, то есть увеличилась более чем вчетверо, успехи внешней торговли : балтийской; в увеличении ввоза и вывоза, с 9 млн до 44 млн руб. , черноморской, Екатериной и созданной, — с 390 тыс. в 1776 г. до 1900 тыс. руб. в 1796 г. , рост внутреннего оборота обозначился выпуском монеты в 34 года царствования на 148 млн руб. , тогда как в 62 предшествовавших года ее выпущено было только на 97 млн