Как изменилось политическое устройство Нидерландов после освобождения от испанского владычества?

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Как изменилось политическое устройство Нидерландов после освобождения от испанского владычества?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Готов помочь) Буржуазная революция была антифеодальной, так что она положила конец феодализму в Нидерландах, развитие которых тормозил испанский феодализм. Революция проходила так-же под знаменем кальвинизма. Война имела религиозную подоплеку. В Нидерландах большой популярностью пользовались реформаты-кальвинисты. Нидерландское дворянство требовало от католических королей Испании большей веротерпимости, восстановления «бургундских вольностей» (прав, дарованных городам и дворянству в период владычества в Нидерландах герцогов Бургундии) , вывода из страны испанских войск, ослабления налогового гнета и отставки кардинала Антония Гранвеллы, главного советника наместницы и фактического правителя Нидерландов. Изменения в Нидерландах следующие - свержение феодализма, установление капитализма, предоставление полной независимости, полный отказ испанцев от земель Нидерландов
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