Как изменится периметр и площадь квадрата со стороной 4 см, если его стороны увели??ить в 2 раза?
Математика
Как изменится периметр и площадь квадрата со стороной 4 см, если его стороны увели??ить в 2 раза?
Ответ(ы):
Гость:
4:4=16 см, если без увелечения 4:6=24 см, если с увелечением
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