Что тацкое кровь? Из чего состоит кровь?

Биология
Что тацкое кровь? Из чего состоит кровь?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Соединительная ткань нашего организма,которая состоит из эритроцитов(большое количество,что и придаёт ей такой цвет),лейкоцитов и тромбоцитов
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