Придумайте 10 слов с суффиксом еньк Спасибо заранее!
Русский язык
Придумайте 10 слов с суффиксом еньк Спасибо заранее!
Ответ(ы):
Гость:
1-маленький 2-скромненький; 3-миленький; 4-добренький; 5-коротенький; 6-душенька; 7-маменька(раньше так ласково называли маму); 8-Варенька; 9-синенький; 10-красивенький; 11-тоненький. Удачи=)
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