Как изменится период колебаний математического маятника, если с ним подняться на высокую гору? Объясните пожалуйста.

Гость: Гость:

Период равен T = 2π√(L/g), L не меняется. А вот g = GM/(R+h)² будет уменьшаться (незначительно) как раз из-за h — высоты горы (R — радиус Земли. G — гравитационная постоянная, М — масса Земли. Значит выражение под корнем будет УВЕЛИЧИВАТЬСЯ. Ответ: период будет незначительно увеличиваться.