Как изменится период колебаний математического маятника, если с ним подняться на высокую гору? Объясните пожалуйста.
Физика
Как изменится период колебаний математического маятника, если с ним подняться на высокую гору? Объясните пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Период равен T = 2π√(L/g), L не меняется. А вот g = GM/(R+h)² будет уменьшаться (незначительно) как раз из-за h — высоты горы (R — радиус Земли. G — гравитационная постоянная, М — масса Земли. Значит выражение под корнем будет УВЕЛИЧИВАТЬСЯ. Ответ: период будет незначительно увеличиваться.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Привезли альбомы для черчения и для рисования 156 пачек. В 8 пачках для рисования по 12 альбомов и в 4пачках для черчения поровну. Сколько в каждой...
Русский язык
Математика