Как изменится период колебаний математического маятника, если с ним подняться на высокую гору? Объясните пожалуйста.

Физика
Как изменится период колебаний математического маятника, если с ним подняться на высокую гору? Объясните пожалуйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Период равен T = 2π√(L/g), L не меняется. А вот g = GM/(R+h)² будет уменьшаться (незначительно) как раз из-за  h — высоты горы (R — радиус Земли. G — гравитационная постоянная,  М — масса Земли. Значит выражение под корнем будет УВЕЛИЧИВАТЬСЯ. Ответ: период будет незначительно увеличиваться.
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