Как изменится произведение, если: а) один из множителей увеличить в 5 раз, а друго?? уменьшить в 5 раз? б) один из множителей увеличить в 8 раз,а другой уменьшить в 2 раза? в) один из множителей уменьшить в 12 раз, а другой...

Математика
Как изменится произведение, если: а) один из множителей увеличить в 5 раз, а друго?? уменьшить в 5 раз? б) один из множителей увеличить в 8 раз,а другой уменьшить в 2 раза? в) один из множителей уменьшить в 12 раз, а другой уменьшить в 3 раза?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть множители х и у, их произведение ху  а) (5х)(у/5)=ху, произв. не изменится  б)(8х)(у/2)=4ху, увеличится в 4 раза в)(х/12)(у/3)=ху/36, уменьшится в 36 раз
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