Как изменится произведение, если: а) один из множителей увеличить в 5 раз, а друго?? уменьшить в 5 раз? б) один из множителей увеличить в 8 раз,а другой уменьшить в 2 раза? в) один из множителей уменьшить в 12 раз, а другой...

Математика

Как изменится произведение, если: а) один из множителей увеличить в 5 раз, а друго?? уменьшить в 5 раз? б) один из множителей увеличить в 8 раз,а другой уменьшить в 2 раза? в) один из множителей уменьшить в 12 раз, а другой уменьшить в 3 раза?

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