Чему равен радиус окружности , описанный около треугольника со сторонами 6…8 и 10 с??
Геометрия
Чему равен радиус окружности , описанный около треугольника со сторонами 6…8 и 10 с??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
треугольник прямоугольный. 10= гипотенуза, 6 и 8 катеты радиус описанной около ПРЯМОУГОЛЬНОГО треугольника = половине гипотенузы. то есть R = 5
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