Помогите с морфемным разбором слова школьник!
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Помогите с морфемным разбором слова школьник!
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Школь корень Ник суффикс Нулевое окончание Основа школьник
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