Сочинение по Капитанской дочке Пушкина по плану 1.Что общего между Гринёвым и Швабриным? 2.Как каждый из героев относится к людям? 3.Как поступают герои в ситуации выбора? 4.Любовь или долг, любил ли Швабрин Машу? 5.Как су...

Литература
Сочинение по Капитанской дочке Пушкина по плану 1.Что общего между Гринёвым и Швабриным? 2.Как каждый из героев относится к людям? 3.Как поступают герои в ситуации выбора? 4.Любовь или долг, любил ли Швабрин Машу? 5.Как судьба героя соотносится с эпиграфом?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-оба влюблены в Машу 2-Гринев с добротой а Швабрин со злостью 3-незнаю)) 4-Да любил.И специально провоцировал Гринева типо Маша очень плохая 5-незнаю)
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