Сочинение по Капитанской дочке Пушкина по плану 1.Что общего между Гринёвым и Швабриным? 2.Как каждый из героев относится к людям? 3.Как поступают герои в ситуации выбора? 4.Любовь или долг, любил ли Швабрин Машу? 5.Как су...

Литература

Сочинение по Капитанской дочке Пушкина по плану 1.Что общего между Гринёвым и Швабриным? 2.Как каждый из героев относится к людям? 3.Как поступают герои в ситуации выбора? 4.Любовь или долг, любил ли Швабрин Машу? 5.Как судьба героя соотносится с эпиграфом?

Автор: Гость