Заполните пропуски нужным временем глагола have. При выборе нужной формы обращайте внимание на лицо и число подлежащего и на обстоятельства, которые подскажут вам какое время выбрать.
Английский язык
Заполните пропуски нужным временем глагола have. При выборе нужной формы обращайте внимание на лицо и число подлежащего и на обстоятельства, которые подскажут вам какое время выбрать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Had Will have Will have Has Have Have had Have Has Has Will have
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