Заполните пропуски нужным временем глагола have. При выборе нужной формы обращайте внимание на лицо и число подлежащего и на обстоятельства, которые подскажут вам какое время выбрать.

Английский язык

Заполните пропуски нужным временем глагола have. При выборе нужной формы обращайте внимание на лицо и число подлежащего и на обстоятельства, которые подскажут вам какое время выбрать.

Автор: Гость