В велокроссе участвуют 28 спортсменов. Специальное устройство регистрирует прохо??дение каждым из участников промежуточного финиша, записывая его номер с использованием минимально возможного количества бит, одинакового для кажд...
Информатика
В велокроссе участвуют 28 спортсменов. Специальное устройство регистрирует прохо??дение каждым из участников промежуточного финиша, записывая его номер с использованием минимально возможного количества бит, одинакового для каждого спортсмена. Какой объём памяти будет использован устройством, когда все спортсмены прошли промежуточный финиш? Дайте ответ с объяснением.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотри,28 спортсменов,нам крч нужно возвести двойку в такую степень,чтобы 28 помещалась в это число,2^5=32(28 входит туда) Теперь последний штрих,28*5=140(бит) Если решение помогло,сделай лучшим ответом пожалуйста))
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