В велокроссе участвуют 28 спортсменов. Специальное устройство регистрирует прохо??дение каждым из участников промежуточного финиша, записывая его номер с использованием минимально возможного количества бит, одинакового для кажд...

Информатика

В велокроссе участвуют 28 спортсменов. Специальное устройство регистрирует прохо??дение каждым из участников промежуточного финиша, записывая его номер с использованием минимально возможного количества бит, одинакового для каждого спортсмена. Какой объём памяти будет использован устройством, когда все спортсмены прошли промежуточный финиш? Дайте ответ с объяснением.

Автор: Гость