Разделить на две группы-архаизмы и историзмы:карета дворец козлы намет гейдук скороход ливрей сукно герб басон червленый графская корона

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Разделить на две группы-архаизмы и историзмы:карета дворец козлы намет гейдук скороход ливрей сукно герб басон червленый графская корона
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Гость:
Архаизмы: карета дворец козлы скороход герб графская корона Историзмы: намет гейдук ливрей сукно басон червленый
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