Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях нейтральный герои отрицательные геро?? положительные Герои Герои помощники

Литература
Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях нейтральный герои отрицательные геро?? положительные Герои Герои помощники
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Положительные -  царевна, богатыри, принц негативные - царица, яблоко помощники - зеркало слуги
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