Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях нейтральный герои отрицательные геро?? положительные Герои Герои помощники
Литература
Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях нейтральный герои отрицательные геро?? положительные Герои Герои помощники
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Положительные - царевна, богатыри, принц негативные - царица, яблоко помощники - зеркало слуги
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