Помогите, пожалуйста, решить комплексное уравнение: z²-(3+4i)z-2+6i=0
Математика
Помогите, пожалуйста, решить комплексное уравнение: z²-(3+4i)z-2+6i=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение z² - (3+4i)z - (2-6i) = 0 D = (3 + 4i) ² + 4*1*(2 - 6i) = 9 + 24i + 16i² + 8 - 24i = 1 z₁ = (3 + 4i - 1)/2 = (2 + 4i)/2 z₁ = 1 + 2i z₂ = (3 + 4i + 1)/2 = (4 + 4i)/2 z ₂ = 2 + 2i Ответ: z₁ = 1 + 2i ; z₂ = 2 + 2i
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