Как построить график у=(х-2)в ква
Математика
Как построить график у=(х-2)в ква
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Парабола, ветви вверх, вершина (2,0) строим табличку с х, подставляем их в уравнение, находим у. Строим параболу по точкам первый столбик - х, второй у
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