Найти периметр ортотреугольника (высотного треугольника), если треугольник ABC- ра??нобедренный, AB=BC=5, AC=2. Срочно, пожалуйста, с объяснением! Не понимаю как решать.

Геометрия

Найти периметр ортотреугольника (высотного треугольника), если треугольник ABC- ра??нобедренный, AB=BC=5, AC=2. Срочно, пожалуйста, с объяснением! Не понимаю как решать.

Автор: Гость