Найти периметр ортотреугольника (высотного треугольника), если треугольник ABC- ра??нобедренный, AB=BC=5, AC=2. Срочно, пожалуйста, с объяснением! Не понимаю как решать.
Геометрия
Найти периметр ортотреугольника (высотного треугольника), если треугольник ABC- ра??нобедренный, AB=BC=5, AC=2. Срочно, пожалуйста, с объяснением! Не понимаю как решать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение Pabc= 5+5+2 =12(см.) Ответ:12 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Литература
Задания на 5 баллов сказ о том как с реки портрет писали там какие то цифры в тексте,что это значит?
Математика
Один пловец проплывает бассейн за 60 секунд, а другой за 90сек. Они стартуют одновре??енно, и плывут до конца бассейна, затем плывут обратно. Через...