Помогите ответить на вопрос.О чём свидетельствует повышение содержание лейкоцит??в и высокая скорость оседания эритроцитов?
Биология
Помогите ответить на вопрос.О чём свидетельствует повышение содержание лейкоцит??в и высокая скорость оседания эритроцитов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лейкоцитоз может вызываться физиологическими причинами и выступать как следствие болезни. Причина повышения СОЭ - это различные воспалительные процессы, протекающие в организме человека. Поэтому когда кто-то заболевает ангиной, пневмонией, артритом (воспаление суставов) или другими инфекционными и неинфекционными заболеваниями, всегда повышается СОЭ. Проще говоря, это значит, что человек заболевает.
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