Срооочно химия Пойдут ли реакции (объяснить почему пойдут или нет?): а)MgCl2+K2SO4 б)Pb(NO3)+Na2S в)К2СО3+МnSO4 г)NaNO3+K2SO3 Уравнения реакции можете не писать только надо ПОЙДЕТ РЕАКЦИИ ИЛИ НЕТ (ПОЧЕМУ ДА ИЛИ НЕТ???)

Химия

Срооочно химия Пойдут ли реакции (объяснить почему пойдут или нет?): а)MgCl2+K2SO4 б)Pb(NO3)+Na2S в)К2СО3+МnSO4 г)NaNO3+K2SO3 Уравнения реакции можете не писать только надо ПОЙДЕТ РЕАКЦИИ ИЛИ НЕТ (ПОЧЕМУ ДА ИЛИ НЕТ???)

Автор: Гость