Срооочно химия Пойдут ли реакции (объяснить почему пойдут или нет?): а)MgCl2+K2SO4 б)Pb(NO3)+Na2S в)К2СО3+МnSO4 г)NaNO3+K2SO3 Уравнения реакции можете не писать только надо ПОЙДЕТ РЕАКЦИИ ИЛИ НЕТ (ПОЧЕМУ ДА ИЛИ НЕТ???)
Химия
Срооочно химия Пойдут ли реакции (объяснить почему пойдут или нет?): а)MgCl2+K2SO4 б)Pb(NO3)+Na2S в)К2СО3+МnSO4 г)NaNO3+K2SO3 Уравнения реакции можете не писать только надо ПОЙДЕТ РЕАКЦИИ ИЛИ НЕТ (ПОЧЕМУ ДА ИЛИ НЕТ???)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А-нет(все компоненты в продукте растворимы) б-да,так как образуется осадок PbS в-да,осадок MnCO3 г-нет(все компоненты реакции в продукте растворимы)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык