Гепотизы происождения горы шаста

Гость: Гость:

Гора Шаста — одна из Каскадных гор, расположенных в штате Калифорния, США. Адепты различных эзотерических учений связывают аномальные явления, свойственные Шасте, с остатками древней цивилизации Лемурии или с деятельностью НЛО. Интересно, что по одной из версий, происхождение названия горы имеет русские корни — от слова "Счастье". Так назвали гору первые русские поселенцы в Калифорнии, а индейцы переиначили в Шаста. Шаста — это спящий вулкан, по своей высоте (4 317 м), превосходящий все другие горы Калифорнии. Учёные, изучающие вулканы, утверждают, что извержение Шасты неминуемо, но прогнозы по срокам пока дать невозможно. К главной вершине прилегают 4 пика, обладающие различной степенью активности. Например, в результате вулканической деятельности 8 000 лет назад возник пик Хотлем, который в последний раз извергался в 1786 году. Для Шасты характерны вечные снега, которые не тают даже в самые жаркие летние месяцы. Всего на горе обнаружено 7 ледников, расположенных на северном и восточном склонах на высоте свыше 3000 м. В ясную погоду Шаста сияет словно драгоценный камень и её можно увидеть за 100 миль. Ещё индейцы верили в особые сакральные свойства Шасты, воспринимая её как место силы, дарующее мудрость и физическое здоровье. Индейские шаманы совершали восхождения на Шасту, чтобы пообщаться с духами и провести очистительные обряды. На сегодняшний день накоплено много свидетельств аномальных явлений, происходящих на Шасте. Очевидцы рассказывают о высоких гуманоидах в белых одеждах, выходящих из-под земли, а также о многочисленных НЛО, приземляющихся или стартующих с вершины. Сторонники эзотерики определяют Шасту как ключевой источник силы нашей планеты — воплощение большого центрального солнца вселенной. Шаста — это первая из семи чакр земли. Именно поэтому на горе можно заметить обитателей других измерений, ангелов, космические корабли и потомков таинственно исчезнувшей Лемурийской цивилизации. Лемурия — это остров в Тихом океане, который подобно Атлантиде в древние времена погрузился в водные пучины. Жители Лемурии обладали уникальными технологиями, до которых человеческая цивилизация, в своём техногенном развитии, вряд ли сможет дорасти в ближайшее время. Речь идёт о телепатии, телекинезе, взаимодействии с тонкими энергиями, полном покорении силы атома и т.д. Именно в скрытых от людей огромных пещерах Шасты, нашли своё пристанище остатки лемурийской расы, основав подземный город Телос. Считается, что Шаста связана с системой тоннелей, которая простирается по территории как Северной, так и Южной Америки.