Найти интересные соощения об археологических находках в истории

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1. Терракотовая армия. Огромная терракотовая армия была погребена вместе с телом Цинь Шихуанди - первого императора Китая. Видимо, солдаты должны были охранять своего земного властителя в загробном мире. 2. Древнее химическое оружие. В 1933 году археолог Робер ду Меснил ду Бьюссон проводил раскопки под остатками древнего римско-персидского поля боя, когда наткнулся на какие-то осадные туннели, прорытые под городом. В туннелях он нашел тела 19 римских солдат, которые умерли, отчаянно пытаясь убежать от чего-то, а также одного персидского солдата, цепляющегося за грудь. Скорее всего, когда римляне услышали, что персы роют туннель под их городом, они решили вырыть собственный, чтобы контратаковать их. Проблема была в том, что персы прознали об этом и установили ловушку. Как только римские солдаты спустились в туннель, их встретила горящая сера и битум, а эта адская смесь, как известно, превращается в человеческих легких в яд. 3. Розеттский камень. Обнаруженный в 1799 году французским солдатом, копавшимся в египетском песке, Розеттский камень стал одной из самых величайших археологических находок на сегодняшний день и главным источником современного понимания египетских иероглифов. Камень является фрагментом более крупного камня, на котором написан указ царя Птолемея V (около 200 лет до н.э.), переведенный на три языка - египетские иероглифы, демотическое письмо и древнегреческий. 4. Пустынные змеи. На рубеже ХХ века пилоты обнаружили серию низких каменных стен в израильской пустыне Негев, и с тех пор они сбивают с толку ученых. Стены могли составлять более 64 км в длину, и их прозвали «воздушными змеями», так как они очень похожи с воздуха на рептилий. Но недавно ученые пришли к выводу, что стены использовали охотники для загона крупных животных в вольеры или сбрасывания их со скал, где их легко можно было убить по нескольку за раз. 5. Древняя Троя. Троя - город, хорошо известный своей историей и легендами (как и ценными археологическими находками). Он находился на северо-западе Анатолии на территории современной Турции. В 1865 году английский археолог Фрэнк Калверт нашел траншею в поле, которое он купил у местного фермера в Гиссарлыке, а в 1868 году богатый немецкий бизнесмен и археолог Генрих Шлиман также начал проводить раскопки в этой области, после того как познакомился с Калвертом в Чанаккале. В итоге они и нашли руины этого древнего города, существование которого много столетий считалось легендой.