В гараже находилось 340 автомашин трех видов. автомашины "Москвич" составляли 42% от ??исла машин "жигули",а число автомашин "запорожец" составляло 2/3 от числа автомашин "москвич". сколько автомашин каждого вида находилось в ...

Математика

В гараже находилось 340 автомашин трех видов. автомашины "Москвич" составляли 42% от ??исла машин "жигули",а число автомашин "запорожец" составляло 2/3 от числа автомашин "москвич". сколько автомашин каждого вида находилось в гараже? на

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