В гараже находилось 340 автомашин трех видов. автомашины "Москвич" составляли 42% от ??исла машин "жигули",а число автомашин "запорожец" составляло 2/3 от числа автомашин "москвич". сколько автомашин каждого вида находилось в ...

Математика
В гараже находилось 340 автомашин трех видов. автомашины "Москвич" составляли 42% от ??исла машин "жигули",а число автомашин "запорожец" составляло 2/3 от числа автомашин "москвич". сколько автомашин каждого вида находилось в гараже? на
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
340/170=2 2*42=84 москвич 2*28=56запорожец 84+56=340-140=200жигули
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