Що таке спільнокореневі дієслова різного виду?
Українська мова
Що таке спільнокореневі дієслова різного виду?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однокорене́ві слова́ (також уживають дублетний термін спільнокорене́ві слова́) — слова, що мають спільний (однаковий) корінь[1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Представьте следующие словосочетания в числовом виде а два миллиарда шестьсот два миллиона триста б на еденицу больше чем семьсот пять тысяч девятс...
Русский язык
Русский язык
Литература