Що таке спільнокореневі дієслова різного виду?

Українська мова
Що таке спільнокореневі дієслова різного виду?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однокорене́ві слова́ (також уживають  дублетний термін спільнокорене́ві слова́) — слова, що мають спільний (однаковий)  корінь[1
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