Части речи синтаксическая роль и грамматическая форма помогите пожалуста плиз пож..
Русский язык
Части речи синтаксическая роль и грамматическая форма помогите пожалуста плиз пож..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Существительное - выступает в роли главного члена предложения или дополнения. Род, число, падеж. Прилагательное - выступает в роли согласованного определения. тоже самое Наречие - в роли обстоятельства образа действия, места, времени, цели, меры, причины. Глагол - в роли сказуемого. Причастие - обладает теми же свойствами что и прилагательное. Деепричастие - в роли обстоятельства. Местоимение - роль зависит от того к какому разряду оно принадлежит. Числительное - может быть как и подлежащим так и сказуемым, определением или обстоятельством.
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