Что такое баллада, кто такие русичи
История
Что такое баллада, кто такие русичи
Ответ(ы) на вопрос:
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БАЛЛА́ДА Стихотворение особой формы, преимущ. на историческую, обычно легендарную тему. Ру́сичи или Русич — поэтическое название жителей Древней Руси.
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