Что такое баллада, кто такие русичи

История
Что такое баллада, кто такие русичи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
БАЛЛА́ДА Стихотворение особой формы, преимущ. на историческую, обычно легендарную тему. Ру́сичи или  Русич — поэтическое название  жителей Древней Руси.
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