Представить в виде многочлена под a) (a-2)(a+7) под b) -0,25y(8-4y) Пожалуйсто побыстрее срочно нужно!☺

Алгебра
Представить в виде многочлена под a) (a-2)(a+7) под b) -0,25y(8-4y) Пожалуйсто побыстрее срочно нужно!☺
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A)a²+7a-2a-14=a²+5a-14 b)-2y+y²
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