Представить в виде многочлена под a) (a-2)(a+7) под b) -0,25y(8-4y) Пожалуйсто побыстрее срочно нужно!☺

Алгебра

Представить в виде многочлена под a) (a-2)(a+7) под b) -0,25y(8-4y) Пожалуйсто побыстрее срочно нужно!☺

Автор: Гость