Составить план на тему: Евгений Базаров новый герой или трагическая личность?

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I.Причины появления в русском обществе образа "нового" героя II.Базаров-новый герой или трагическая личность 1)"И весь его портрет вызывал неприятия" 2)Программа жизни Базарова. Сильный и слабые стороны его программы. 3)Испытания любовью 4)Одинок ли Базаров? III. "Вечно живой образ" Писарёв о БазаровеНа голосовании 1 год назадЭто на тему Отцы и дети