Представьте следующие словосочетания в числовом виде а два миллиарда шестьсот два миллиона триста б на еденицу больше чем семьсот пять тысяч девятсот девяносто восемь помагите!
Математика
Представьте следующие словосочетания в числовом виде а два миллиарда шестьсот два миллиона триста б на еденицу больше чем семьсот пять тысяч девятсот девяносто восемь помагите!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A. 2 602 000 300 б. 705 999
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