Представьте следующие словосочетания в числовом виде а два миллиарда шестьсот два миллиона триста б на еденицу больше чем семьсот пять тысяч девятсот девяносто восемь помагите!

Математика

Представьте следующие словосочетания в числовом виде а два миллиарда шестьсот два миллиона триста б на еденицу больше чем семьсот пять тысяч девятсот девяносто восемь помагите!

Автор: Гость