Объясните, почему появились эти пословицы: "Заказной, что за стеной" "Казна воюет, а сума горюет" "Родись, молись, женись, умирай - за все денежки подавай" "Что наживем - то и прожтвем". СРОЧНО!
Обществознание
Объясните, почему появились эти пословицы: "Заказной, что за стеной" "Казна воюет, а сума горюет" "Родись, молись, женись, умирай - за все денежки подавай" "Что наживем - то и прожтвем". СРОЧНО!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Тут имеется в виду что лучше просить о чём-то хорошо знакомого человека, чем не знакомого. 2. Раньше когда деньги назывались казной, было много войн, и поэтому что содержать войско государство тратило казну.
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