Что гласит теорема Пифагора

Математика
Что гласит теорема Пифагора
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Гость:
Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов
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