Написать очень краткое сочинение про Дубровского

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Богатый и своенравный русский барин, отставной генерал-аншеф помещик Кирилла Петрович Троекуров, прихотям которого угождают соседи и при имени которого трепещут губернские чиновники, поддерживает дружеские отношения со своим ближайшим соседом и бывшим товарищем по службе, отставным же поручиком, небогатым, но независимым дворянином Андреем Гавриловичем Дубровским. Троекуров отличается жестоким и своенравным характером, часто подвергая своих гостей жестоким шуткам, без предупреждения запирая их в комнате с голодным медведем. Из-за дерзости холопа Троекурова происходит ссора между Дубровским и Троекуровым, переходящая во вражду между соседями. Троекуров подкупает губернский суд и, пользуясь своей безнаказанностью, отсуживает у Дубровского его имение Кистеневку. Старший Дубровский сходит с ума в зале суда. Младший Дубровский, Владимир, гвардейский корнет в Петербурге, вынужден покинуть службу и вернуться к тяжело больному отцу, который вскоре умирает. Дубровский поджигает Кистеневку; отданное Троекурову имение сгорает вместе с судебными чиновниками, приехавшими для оформления передачи собственности.