Помогите пожалуйста сделать домашнее задание по английскому языку! Никак не пойм?? в какой валюте представлены цены вещей. Помогите определить!
Английский язык
Помогите пожалуйста сделать домашнее задание по английскому языку! Никак не пойм?? в какой валюте представлены цены вещей. Помогите определить!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какая валюта? Возможно английская £? Или доллар $(американская)?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
При каком угле бросания тела с земли: -дальность полета будет максимальной? -дал??ность полета будет равна максимальной высоте полета? -время...
Русский язык