Помогите пожалуйста сделать домашнее задание по английскому языку! Никак не пойм?? в какой валюте представлены цены вещей. Помогите определить!

Английский язык

Помогите пожалуйста сделать домашнее задание по английскому языку! Никак не пойм?? в какой валюте представлены цены вещей. Помогите определить!

Автор: Гость