Один пловец проплывает бассейн за 60 секунд, а другой за 90сек. Они стартуют одновре??енно, и плывут до конца бассейна, затем плывут обратно. Через какое время они встретятся?

Математика

Один пловец проплывает бассейн за 60 секунд, а другой за 90сек. Они стартуют одновре??енно, и плывут до конца бассейна, затем плывут обратно. Через какое время они встретятся?

Автор: Гость