Один пловец проплывает бассейн за 60 секунд, а другой за 90сек. Они стартуют одновре??енно, и плывут до конца бассейна, затем плывут обратно. Через какое время они встретятся?
Математика
Один пловец проплывает бассейн за 60 секунд, а другой за 90сек. Они стартуют одновре??енно, и плывут до конца бассейна, затем плывут обратно. Через какое время они встретятся?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 - длина бассейна х - часть бассейна, где они встретятся 1+х - проплывет первый 1-х - проплывет второй 1/90 - скорость второго 1/60 - скорость первого t=S:V (1+х):1/60=(1-х):1/90 60(1+х)=90(1-х) 60+60х=90-90х 60х+90х=90-60 150х=30 х=30/150 х=1/5 t=(1+1/5):1*60=1 1/5*60=6/5*60=72 (сек) Ответ: первый раз они встретятся через 72 сек
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Помогите ответить на вопрос.О чём свидетельствует повышение содержание лейкоцит??в и высокая скорость оседания эритроцитов?
Английский язык
Помогите пожалуйста сделать домашнее задание по английскому языку! Никак не пойм?? в какой валюте представлены цены вещей. Помогите определить!
Химия
Срооочно химия Пойдут ли реакции (объяснить почему пойдут или нет?): а)MgCl2+K2SO4 б)Pb(NO3)+Na2S в)К2СО3+МnSO4 г)NaNO3+K2SO3 Уравнени...