Задания на 5 баллов сказ о том как с реки портрет писали там какие то цифры в тексте,что это значит?

Литература
Задания на 5 баллов сказ о том как с реки портрет писали там какие то цифры в тексте,что это значит?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они означаю что учитса надо. знайду твоего руководитела и розкажу что ты не делаеш задание
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