Задания на 5 баллов сказ о том как с реки портрет писали там какие то цифры в тексте,что это значит?
Литература
Задания на 5 баллов сказ о том как с реки портрет писали там какие то цифры в тексте,что это значит?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они означаю что учитса надо. знайду твоего руководитела и розкажу что ты не делаеш задание
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Один пловец проплывает бассейн за 60 секунд, а другой за 90сек. Они стартуют одновре??енно, и плывут до конца бассейна, затем плывут обратно. Через...
Биология
Помогите ответить на вопрос.О чём свидетельствует повышение содержание лейкоцит??в и высокая скорость оседания эритроцитов?
Английский язык
Помогите пожалуйста сделать домашнее задание по английскому языку! Никак не пойм?? в какой валюте представлены цены вещей. Помогите определить!