Помогите решить уравнения : 5/6x=-30 1,6-0,08y=0 7,6-3x=4,1+2x
Алгебра
Помогите решить уравнения : 5/6x=-30 1,6-0,08y=0 7,6-3x=4,1+2x
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Гость:
Вот пожалуйста ответ,что-не понятно-спрашивай
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