Расскажите кто изобрел глобус

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Мартин Бехайм в 15 веке Бехайм, Мартин (6 октября 1459 - 29 июля 1507) - немецкий географ. В 1492 создал первый географический глобус. Оригиналом для Бехайма послужила карта мира, основывавшаяся главным образом на данных Птолемея. Глобус Б. составляет величайшую историко-географическую ценность (экспонирован в Нюрнбергском музее)