Вычисли произведения чисел 8 и 4=вычесли частное этих де чисел

Математика
Вычисли произведения чисел 8 и 4=вычесли частное этих де чисел
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8*4=32 8:4=2 Вот решение))
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