Сократите дробь: (9 - 6*корень из 2 ) / (корень из 3 - корень из 6)

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Числитель : 3*(3-2*sqrt(2)). Знаменатель:sqrt(3)*(1-sqrt(2)) Сократим на sqrt(3) и домножим все на (1+sqrt(2)) Получим : -sqrt(3)*(3-2*sqrt(2))* (1+sqrt(2)) Перемножим:-sqrt(3)*(3-2*sqrt(2)+3*sqrt(2)-4)= -sqrt(3)*(-1+sqrt(2))= sqrt(6)-sqrt(3) Ответ: sqrt(6)-sqrt(3)