Сократите дробь: (9 - 6*корень из 2 ) / (корень из 3 - корень из 6)

Математика
Сократите дробь: (9 - 6*корень из 2 ) / (корень из 3 - корень из 6)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Числитель : 3*(3-2*sqrt(2)). Знаменатель:sqrt(3)*(1-sqrt(2)) Сократим на sqrt(3)  и домножим все на (1+sqrt(2)) Получим : -sqrt(3)*(3-2*sqrt(2))* (1+sqrt(2)) Перемножим:-sqrt(3)*(3-2*sqrt(2)+3*sqrt(2)-4)= -sqrt(3)*(-1+sqrt(2))= sqrt(6)-sqrt(3) Ответ: sqrt(6)-sqrt(3)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
План рассказа Вот такая бабушка! К.Мелихан
Ответить
Экономика
Клиент поместил в банк вклад в сумме 18000 руб. под 8,5% годовых с ежемесячной выплатой процентов. Какую сумму получит клиент через 9 месяцев?
Ответить
Математика
Помогите, пожалуйста, решить комплексное уравнение: z²-(3+4i)z-2+6i=0
Ответить
Математика
Как построить график у=(х-2)в ква
Ответить
Математика
Вычисли произведения чисел 8 и 4=вычесли частное этих де чисел
Ответить