Клиент поместил в банк вклад в сумме 18000 руб. под 8,5% годовых с ежемесячной выплатой процентов. Какую сумму получит клиент через 9 месяцев?

Экономика
Клиент поместил в банк вклад в сумме 18000 руб. под 8,5% годовых с ежемесячной выплатой процентов. Какую сумму получит клиент через 9 месяцев?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18000*0,085*9/12=1147,5 - проценты Всего: 18000+1147,5=19147,5
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