Клиент поместил в банк вклад в сумме 18000 руб. под 8,5% годовых с ежемесячной выплатой процентов. Какую сумму получит клиент через 9 месяцев?
Экономика
Клиент поместил в банк вклад в сумме 18000 руб. под 8,5% годовых с ежемесячной выплатой процентов. Какую сумму получит клиент через 9 месяцев?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18000*0,085*9/12=1147,5 - проценты Всего: 18000+1147,5=19147,5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Геометрия
Найти периметр ортотреугольника (высотного треугольника), если треугольник ABC- ра??нобедренный, AB=BC=5, AC=2. Срочно, пожалуйста, с объяснение...
География