1отметьте вариант , в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква : а) в бущ??ющ_м море,от приближающ_йся тучи . б)над цветущ_м лугом, в потемневш_м небе. в)засохш_х листьев , к лечащ_му врачу 2Вставте буквы укажит...
Русский язык
1отметьте вариант , в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква : а) в бущ??ющ_м море,от приближающ_йся тучи . б)над цветущ_м лугом, в потемневш_м небе. в)засохш_х листьев , к лечащ_му врачу 2Вставте буквы укажите падеж в причастии а)в пустом вечереющ_м воздух_ прол_теля ястр_б. б)Над пороз_вевш_м морем подн_малось унылое солнце. в)Управление судном,плав_ющ_м во льдах, требуетб_льшого опыта и напр_жения внимания. г)С искрен_им восх_щением разгляд_вали мы бухту, пох_дивш_ю на з_ркальное озеро,окруженн_е ост_пит_льными льдами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. а) в бущующем море,от приближающейся тучи 2. а) в пустом вечереющем-П.п. воздухе пролетел ястреб. б)Над порозовевшим-Т.п. морем поднималось унылое солнце. в)Управление судном, плавающим-Т.п. во льдах, требует большого опыта и напряжения внимания. г)С искрениим восхищением разглядывали мы бухту, походившую-В.п. на зеркальное озеро, окруженное-В.п. ослепительными льдами.
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