1отметьте вариант , в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква : а) в бущ??ющ_м море,от приближающ_йся тучи . б)над цветущ_м лугом, в потемневш_м небе. в)засохш_х листьев , к лечащ_му врачу 2Вставте буквы укажит...

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1отметьте вариант , в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква : а) в бущ??ющ_м море,от приближающ_йся тучи . б)над цветущ_м лугом, в потемневш_м небе. в)засохш_х листьев , к лечащ_му врачу 2Вставте буквы укажите падеж в причастии а)в пустом вечереющ_м воздух_ прол_теля ястр_б. б)Над пороз_вевш_м морем подн_малось унылое солнце. в)Управление судном,плав_ющ_м во льдах, требуетб_льшого опыта и напр_жения внимания. г)С искрен_им восх_щением разгляд_вали мы бухту, пох_дивш_ю на з_ркальное озеро,окруженн_е ост_пит_льными льдами.

Автор: Гость