Длина экватора--................................, площадь земной поверхности--...............................
География
Длина экватора--................................, площадь земной поверхности--...............................
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина экватора; 40000 площадь земной поверхности;6373
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