Выберите правильное выражение: a)сложные вещества состоят из атомов одного вида. б)сложные вещества состоят из атомов разных видов. в)простых веществ известно больше, чем сложных. г)сложных веществ известно больше, чем прос...
Химия
Выберите правильное выражение: a)сложные вещества состоят из атомов одного вида. б)сложные вещества состоят из атомов разных видов. в)простых веществ известно больше, чем сложных. г)сложных веществ известно больше, чем простых. д)из простого вещества можно получить сложное вещество. е) сложное вещество может разложиться на простые вещества.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б д г е вроде бы так, но я полностью не уверен
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