(2/17-3/34):4/51 решите пожалуйста
Алгебра
(2/17-3/34):4/51 решите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4/34-3/34=1/34 1/34:4/51-1/34*51/4=51/136
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