Придумать сказку по теме углы виды углов биссектриса в размере одной страницы

Гость: Гость:

Однажды красивая и стройная биссектриса решила пройтись по белоснежным полям и посмотреть мир. Она была легка и воздушна. Ее шаги никто не замечал. Лишь нерадивый ученик ,который решал задачи по геометрии ,увидел ее и вздрогнул. Он испугался, что сейчас она заметит задания,где он не провел биссектрису углов и не смог начертить прямой угол. Он схватил линейку и карандаш и прошептал ей , что сейчас все сделает. Он полистал учебник, прищурил глаз и улыбнулся биссектрисе. Мальчик понял, как нужно было ее проводить,да и сама биссектриса ему помогла, она присела на линейку и проехалась по всем углам. Помогла ему построить прямой угол , развернутый,смежные углы и вертикальные. Она сидела уже не на линейке, а пересела на ручку, пока мальчик чертил углы.Она лишь подсказывала ему как нужно было верно начертить все углы. А потом, она просто улетела и быстро исчезла из вида,как будто ее и не было , но на листах в тетраде она осталась, все такая же красивая, ровная, тонкая и стройная.