Помогите срочно Придумайте одну игру на внимание

Гость: Гость:

Один человек пишет предложение ,второй его читает.После того как второй игрок его прочитал Первый должен исправить буквы в тексте а то и слова следующая задача игрока номер два найти эти ошибки ,но при этом читая текст 2 раза в слух не больше (после запрещаеться смотреть в тетрадь).Если игрок найдет все ошибки он победил.