Помогите срочно Придумайте одну игру на внимание

Окружающий мир
Помогите срочно Придумайте одну игру на внимание
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Один человек пишет предложение ,второй его читает.После того как второй игрок его прочитал Первый должен исправить буквы в тексте а то и слова следующая задача игрока номер два найти эти ошибки ,но при этом читая текст 2 раза в слух не больше (после запрещаеться смотреть в тетрадь).Если игрок найдет все ошибки он победил.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
У 3 братьев по 3 сестры сколько всего детей
Ответить
Английский язык
Заполните пропуски нужным временем глагола have. При выборе нужной формы обращайте внимание на лицо и число подлежащего и на обстоятельства, которы...
Ответить
Алгебра
(2/17-3/34):4/51 решите пожалуйста
Ответить
Литература
Помогите написать соченение о городе Белорек
Ответить
Химия
Выберите правильное выражение: a)сложные вещества состоят из атомов одного вида. б)сложные вещества состоят из атомов разных видов. в)простых...
Ответить