У 3 братьев по 3 сестры сколько всего детей
Математика
У 3 братьев по 3 сестры сколько всего детей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется в семье 6 детей. Не обязательно должно быть 3 сестры У КАЖДОГО брата- будь 3 сестры онм будут у всех братьев сестрами.
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