Помогите найти частные производные и дифференциал функции z=ctg sqrt (x)/(x-y)
Алгебра
Помогите найти частные производные и дифференциал функции z=ctg sqrt (x)/(x-y)
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